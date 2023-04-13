В Калужской области МАЗ врезался в отбойник
Около 22:40 в среду, 12 апреля, на дороге между Медынью и трассой М1 в Износковском районе врезался в отбойник грузовой автомобиль МАЗ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Авария произошла у деревни Терехово.
По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением. Пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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