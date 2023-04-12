В Калуге поезд сбил «Рено» на переезде

Утром в среду, 12 апреля, на улице Платова в Калуге в районе перекрестка с Грабцевским шоссе легковой автомобиль «Рено» попал под поезд «Ферзиково-Калуга». Видео очевидцы выложили в соцсетях.

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на железнодорожные пути на красный сигнал.

В управлении ГИБДД по Калужской области нам сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.

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