В Калуге поезд сбил «Рено» на переезде
Утром в среду, 12 апреля, на улице Платова в Калуге в районе перекрестка с Грабцевским шоссе легковой автомобиль «Рено» попал под поезд «Ферзиково-Калуга». Видео очевидцы выложили в соцсетях.
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на железнодорожные пути на красный сигнал.
В управлении ГИБДД по Калужской области нам сообщили, что в результате аварии никто не пострадал.
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