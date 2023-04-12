В Калужской области водитель микроавтобуса сбил мотоциклиста

Как мы уже рассказывали, вечером 11 апреля в Куйбышевском районе на трассе А130 в черте деревни Кузьминичи в ДТП пострадал мотоциклист. Подробности в среду сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 61-летний водитель микроавтобуса «Форд Транзит» ехал в сторону Москвы не соблюдал дистанцию и врезался в мотоцикл «Иж-Юпитер».

Различные травмы получил 48-летний байкер. Врачи оказали ему помощь в больнице и отпустили домой.

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