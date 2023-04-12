В Калуге водитель «Тойоты» сбил 20-летнюю девушку на велосипеде

Около 22:25 во вторник, 11 апреля, в Калуге на улице Пролетарской в ДТП пострадала 20-летняя велосипедистка. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Тойоты» двигался по улице Пролетарской в сторону улицы Плеханова и у дома №11 сбил 20-летнюю девушку, которая выезжала с дворовой территории на велосипеде.

С различными травмами калужанку доставили в БСМП. Позже врачи отпустили ее домой.

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