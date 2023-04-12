Долг калужанина по алиментам превысил 800 тысяч рублей

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины из Бабынинского района. Его долг по алиментам перед 17-летней дочерью превысил 800 тысяч рублей, сообщили в среду, 12 апреля, в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Деньги он не выплачивал несколько лет.

После возбуждения уголовного дела мужчина начал платить, но ему все равно грозят исправительные работы либо лишения свободы на год.

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