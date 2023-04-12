В Калуге синие красители выливали на землю

Сточные воды синего цвета попали на землю в районе Мстихино на территории Калуги. Об этом вечером 11 апреля сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Инспекторы минприроды и представители природоохранной прокуратуры выехали на место.

- Установлены следы ранее производимого сброса неочищенных сточных вод на рельеф из смотрового колодца сети водоотведения в полосе отвода железной дороги, - говорится в комментарии министерства. - На момент осмотра попадание неочищенных стоков в водный объект не установлено.

Информацию для принятия мер минприроды направит в Росприроднадзор и горуправу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.