В Калужской области мотоциклист пострадал в столкновении с маршруткой

Около 18:30 во вторник, 11 апреля, на трассе А130 в Куйбышевском районе произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в черте деревни Кузьминичи, рядом с границей Калужской и Смоленской областей, байкер на «ИЖ-Юпитере» столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит».

Информация о состоянии пострадавшего мотоциклиста уточняется.

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