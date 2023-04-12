Сбитого в Боровске пешехода срочно доставили в Калугу

Около 20:25 во вторник, 11 апреля, на улице Большой в Боровске сбили пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Шкоды» сбил мужчину, который шел навстречу по краю проезжей части.

С различными травмами скорая помощь доставила пострадавшего человека в областную больницу в Калугу. Врачи оказывают ему помощь.

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