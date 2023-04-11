Вынесен приговор по делу о гибели трех летчиков в Калужской области

Во вторник, 11 апреля, стало известно о решении гарнизонного военного суда в Калуге по делу о гибели трех летчиков на аэродроме Шайковка в Кировском районе Калужской области весной 2021 года. Замкомандира эскадрильи 52-го Гвардейского авиаполка Алексея Скворцова и техника Игоря Аристова приговорили к условным срокам, сообщило издание «Коммерсант».

Суд пришел к выводу, что именно по их вине произошло случайное катапультирование экипажа бомбардировщика Ту-22М3, когда тот стоял на взлетной полосе. Летчиков выбросило из кабины, но парашюты не успели раскрыться из-за малой высоты. Люди погибли, разбившись о бетонные плиты.

Сами осужденные считают, что трагедия произошла из-за технической неисправности самолета. Однако, как сообщает «Коммерсант», следствие и суд не смогли ее выявить.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.