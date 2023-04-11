Прокуратура начала проверку из-за массовой гибели рыбы в калужских водоемах

Как мы уже рассказывали, в Пуховском пруду на территории Калуги зафиксирована массовая гибель рыбы. Такая же беда приключилась в селе Мокрое Куйбышевского района.

Во вторник, 11 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки из-за этих случаев.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - заявили в ведомстве.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.