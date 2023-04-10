В Калуге зафиксировали массовую гибель рыбы в Пуховском пруду

В понедельник, 10 апреля, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщило о массовой гибели рыбы в Пуховском пруду.

- Гибель рыбы, о которой сообщалось в соцсетях, в результате выезда подтверждена, - прокомментировали в Минприроды. - По этому факту инспекторами министерства осуществлен осмотр и произведена фотофиксация.

Причины происшествия устанавливаются.

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