В Калужской области сгорело 247 гектаров сухой травы

С начала года в Калужской области зафиксировано 326 возгораний сухой травы. Выгорела площадь в 247 гектаров, сообщили в понедельник, 10 апреля, в правительстве региона.

Самая сложная обстановка в Калуге, а также в Бабынинском, Мещовском и Сухиничском районах.

С 10 апреля, напомним, в Калужской области объявлен пожароопасный сезон.

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