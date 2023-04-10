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В Калужской области объявлен пожароопасный сезон

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 10.04.2023 10:48 0 429
В Калужской области объявлен пожароопасный сезон

С понедельника, 10 апреля, в Калужской области объявлен пожароопасный сезон. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Погода установилась теплая и сухая. По регионам идет волна весенних палов, - прокомментировал он. - И наша область, к сожалению, не исключение. С начала года МЧС выезжали 326 раз на такие случаи. Нельзя допустить, чтобы пал травы угрожал населенным пунктам. Безопасность людей, сохранность имущества – превыше всего.

Шапша поручил своему заместителю Василию Быкадорову совместно с МЧС и главами администраций координировать работу.

- Важно, чтобы на местах все было готово к первым действиям по отражению удара стихии, - считает глава региона. - Добровольные бригады, необходимые средства. Опасность серьезная, в стороне никто не должен стоять.

Во время пожароопасного сезона в лесах запрещается использовать открытый огонь, бросать горящие предметы и стекло, заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя.

Штрафы за нарушения - до миллиона рублей.

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Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 10.04.2023 10:48 0 429
Тэги: происшествие пожар
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