В Калужской области водитель «Форда» сбил двух детей на мотоцикле

Около 21:45 в воскресенье, 9 апреля, на улице Лясоцкого в Людиново произошло ДТП с мотоциклом, в котором пострадали два подростка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, у дома №4 водитель легкового автомобиля «Форд» поворачивал налево во двор и не уступил дорогу встречному мотоциклу, которым управлял 15-летний мальчик.

Различные травмы получил сам юный мотоциклист и его пассажир, которому также еще нет 18 лет.

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