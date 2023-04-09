В Калужской области нашли три мины времен Второй мировой войны

В Калужской области обнаружили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Две минометные мины нашли в деревне Стрельня Сухиничского района и еще одну в деревне Подбужье Людиновского района, - сообщили сотрудники МЧС.

По словам спасателей, все боеприпасы были обезврежены.

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