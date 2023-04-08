Мальчик, тело которого нашли в Калужской области, пропал вчера вечером

Как мы писали ранее, в субботу, 8 апреля, тело ребенка нашли в водоеме Жуковского района.

Стало известно, что 11-летний мальчик пропал еще накануне вечером, были организованы поиски ребенка.

В тот же вечер у пожарного водоема нашли одежду пропавшего, предварительно, мальчик решил искупаться.

Тело ребенка нашли сегодня в 8 часов 50 минут.

Видео с места обнаружения в нашем телеграм-канале.

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