В Калужской области в водоеме нашли тело 11-летнего мальчика

В субботу, 8 апреля, в Жуковском районе в водоеме найдено тело 11-летнего мальчика, об этом сообщила прокуратура региона.

- По поручению прокуратуры области прокурор Жуковского района Андрей Горелов выехал в деревню Колесниково, - сообщили в прокуратуре. - В связи с обнаружением в водоеме тела несовершеннолетнего мальчика, 2012 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

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