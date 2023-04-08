Деревянный дом загорелся в Калужской области
В пятницу, 7 апреля, в Калужской области произошел пожар, об этом сообщило ГУ МЧС региона.
Примерно в 18 часов 25 минут в поселке Серпейск Мещовского района загорелся деревянный жилой дом по улице Калинина.
В результате происшествия люди не пострадали, а причины пожара теперь предстоит установить специалистам.
- К ликвидации пожара от МЧС привлекались 6 человек, 2 единицы техники, - уточнили в управлении. - На место направлен инспектор ГПН.
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