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В Калуге вторые сутки продолжаются поиски пропавшего ребенка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2023 09:42 0 1049
В Калуге вторые сутки продолжаются поиски пропавшего ребенка

В Калуге до сих пор не нашли 17-летнего Илью Таранова. Подросток, который нуждается в медицинской помощи, ушел из дома 5 апреля и не вернулся, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Мальчик пропал на Силикатном, но может находиться в другом районе.

Волонтеры просят калужан быть внимательными на улицах.

- Пожалуйста, смотрите по сторонам, осмотрите свои подъезды и подвальные помещения, - говорится в заявлении «ЛизаАлерт». - Посмотрите на ориентировку, возможно, вы видели пропавшего или видите его сейчас - нам нужна любая достоверная информация.

Любую информацию о пропавшем калужанине можно сообщить по телефонам 112, 88007005452 или 89109185360.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.04.2023 09:42 0 1049
Тэги: происшествие дети синие мосты
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