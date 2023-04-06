Затонувший ресторан из Калуги унесло на 45 километров

В конце марта после повышения уровня воды в Оке плавучий ресторан, находившийся в районе Воробьевской переправы в Калуге, унесло от берега. А в среду, 5 апреля, он отправился в далекое плавание.

В соцсетях выложили видео, как баржа с торчащей из воды трубой проплывает мимо Турынино.

По нашим данным, ресторан сумел проплыть около 45 километров и почти добрался до поселка Дугна Ферзиковского района. Там баржа развалилась на две части, которые отбуксировали к берегу.

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