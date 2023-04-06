В Калужской области 65-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Как мы уже рассказывали, рано утром в четверг, 6 апреля, на станции Зикеево в Жиздринском районе сгорел жилой дом, разделенный на три квартиры.

При пожаре погиб 65-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Причины пожара еще устанавливаются.

Огонь уничтожил внутреннюю отделку дома. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС смели спасти соседние постройки.

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