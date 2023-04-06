В Калуге пропал 17-летний мальчик
В среду, 5 апреля, в Калуге ушел в неизвестном направлении и не вернулся 17-летний Илья Таранов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
Подросток нуждается в медицинской помощи, рассказали волонтеры.
Пока нет данных, где он может находиться.
Приметы:
- Рост – 164 см,
- Худощавый,
- Русые волосы,
- Серые глаза,
- Синяя куртка с капюшоном,
- Синие ботинки.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.