В Калуге пропал 17-летний мальчик

В среду, 5 апреля, в Калуге ушел в неизвестном направлении и не вернулся 17-летний Илья Таранов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Подросток нуждается в медицинской помощи, рассказали волонтеры.

Пока нет данных, где он может находиться.

Приметы:

Рост – 164 см,

Худощавый,

Русые волосы,

Серые глаза,

Синяя куртка с капюшоном,

Синие ботинки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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