В Калуге ДТП с троллейбусом парализовало движение на Старом Торге

Около 14:00 в среду, 5 апреля, на перекрестке улиц Ленина, Кутузова и площади Старый Торг в Калуге произошло ДТП.

По предварительным данным, там столкнулись троллейбус маршрута №1 и внедорожник «Тойота».

Водитель троллейбуса поворачивал с площади налево на улицу Ленина. «Тойота», по предварительным данным, двигалась со стороны улицы Кутузова.

Данных о пострадавших в этой аварии нет, но пробка возникла большая. Движение затруднено на самой площади, а также на улице Кутузова – до лицея №9.

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