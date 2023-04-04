В Калуге обвалился тротуар на улице Комфортной
Прошлой весной мы сообщали о тротуаре на улице Комфортной, который начал проваливаться. За год ситуация заметно ухудшилась. На днях тротуар полностью сполз вниз по небольшому склону. Фото в группе Правобережья Калуги опубликовала Наталья Матюшина.
В городской управе Калуги пока не могут назвать сроки ремонта. Участок, который прилегает к бывшему тротуару, находится в частной собственности.
- Совместно с собственником прорабатываем вопрос о проведении необходимых мероприятий по ликвидации сползания грунта и восстановлению поврежденного тротуара, - говорится в комментарии чиновников.
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