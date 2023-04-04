Губернатор Калужской области опроверг информацию о дроне-разведчике

Как мы уже рассказывали, утром 4 апреля федеральные СМИ сообщили, что в Калуге замечен дрон-разведчик над учебным центром Росгвардии.

Однако позже представители аэродрома Орешково пояснили, что это был их самолет. Опроверг информацию о беспилотнике и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- На самом деле на видео легкий одномоторный поршневый самолёт, который в указанный день совершал согласованный полет над указанной территорией, - написал он прямо из Минска, где сейчас находится с рабочим визитом.

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