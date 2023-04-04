В Калуге частный самолет приняли за дрон-разведчик

Утром во вторник, 4 апреля, федеральное издание Mash сообщило о полете над Калугой дрона-разведчика.

Однако за беспилотник, похоже, приняли частный легкомоторный самолет, который направлялся на аэродром «Орешково» в Воротынске.

- Полеты проводились по заявкам, согласованным с органами воздушного контроля, - прокомментировал 4 апреля представитель аэродрома. - Помимо этого, прилетали самолеты с других аэродромов. Скорее всего, на видео попал момент полета одного из этих самолетов.

Калужан попросили не волноваться, а водителя-певца поблагодарили за бдительность.

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