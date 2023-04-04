Дрон-разведчик заметили над Калужской областью
Во вторник, 4 апреля, издание Mash сообщило, что в небе над Калужской областью заметили дрон-разведчик.
Утверждается, что он летал над учебным центром Росгвардии днем 2 апреля.
Беспилотник случайно заснял водитель, который ехал у разлившейся реки и пел соответствующую песню.
Запись мужчина передал в правоохранительные органы.
UPD. В Калуге частный самолет приняли за дрон-разведчик.
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