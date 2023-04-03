В Калуге водитель «Шевроле» сбил четырехлетнего мальчика на переходе

Около 20:00 в понедельник, 3 апреля, на перекрестке улиц Баррикад и Московской в Калуге в районе дома правительства в ДТП пострадал четырехлетний мальчик. Об этом нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, ребенка сбил 65-летний водитель «Шевроле Авео». Мальчик вместе с мамой пересекал проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

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