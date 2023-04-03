В Калужской области двое детей пострадали в столкновении двух «Лад»

Около 17:40 в понедельник, 3 апреля, на дороге Калуга – Детчино – Малоярославец в районе моста через реку Песочня столкнулись два автомобиля «Лада». Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 37-летний водитель ВАЗ 2115 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там и произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 2114.

Различные травмы получили девочки 4 и 7 лет, которые ехали в ВАЗ 2115 без детских кресел.

В управлении ГИБДД по Калужской области напомнили о том, что детей нельзя перевозить без специальных удерживающих устройств. Такое нарушение грозит получением тяжелых травм малышами при ДТП.

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