В Калуге умершую кошку проверяют на бешенство

В понедельник, 3 апреля, в Калуге жительница улицы Дружбы сообщила о гибели кошки. Животное имело признаки бешенства, рассказали в городской ветеринарной службе.

Специалисты взяли пробы патологического материала. Если бешенство подтвердится, в городе может быть объявлен карантин.

Напомним, ранее из-за бешенства у кошки карантин объявили в Жиздре.

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