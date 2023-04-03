В Калужской области собираются ввести режим чрезвычайной ситуации из-за прорыва канализации
В Людиново на улице Герцена прорвало канализацию. На месте происшествия образовалась огромная яма, куда провалилось дерево. Фото опубликовал 2 апреля глава администрации Людиновского района Дмитрий Удалов.
По его словам, проблемы там возникли еще в 2015 году.
- Обрушившиеся ступени и блоки, на которых они крепились, перекрыли коллектор, - прокомментировал Удалов.
В понедельник на месте ждут канало-промывочную машину для пробития затора.
При этом собственник дома, рядом с которым произошел обвал, отказался покинуть помещение.
- Есть необходимость ввести режим чрезвычайной ситуации, - заявил Удалов.
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