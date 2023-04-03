В Калужской области ввели карантин из-за бешенства у кошки

В Жиздре на улице Льва Толстого обнаружили кошку, которая была больна бешенством. Из-за этого в районном центре введен карантин. Соответствующее постановление подписал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В местной администрации пояснили, что в течение 60 дней запрещено проводить ярмарки и другие мероприятия со скоплением животных.

Также из Жиздры нельзя вывозить животных, которые восприимчивы к бешенству.

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