В Калуге загорелся подъезд многоквартирного дома

Около 5 утра в понедельник, 3 апреля, на Грабцевском шоссе в Калуге произошел пожар в подъезде многоквартирного дома. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Огонь повредил тамбурную дверь. Помещение было затянуто дымом.

Из людей никто не пострадал.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание, но точные данные пока не установлены. На месте работают инспекторы пожарной службы.

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