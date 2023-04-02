В Калуге гараж сгорел в крупном кооперативе

Около 6:30 утра в воскресенье, 2 апреля, в микрорайоне Силикатный в Калуге произошел пожар в гаражном кооперативе «Вега». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Пострадало имущество внутри одного бокса, но задымило и соседние. Спасателям пришлось вскрывать гаражи, чтобы справиться с пожаром.

Из людей никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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