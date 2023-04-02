В Калужской области опасный артиллерийский снаряд обнаружили возле жилого дома

В субботу, 1 апреля, в Калужской области спасатели обезвредили два артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Они пролежали в земле около 80 лет.

В Кировском районе боеприпас нашли в деревне Дуброво у дома №5 на улице Центральной.

А в Мещовском районе снаряд лежал в 500 метрах от поселка Лесной.

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