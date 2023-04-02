В Калуге подростки устроили опасные игры на обвалившемся склоне у музея космонавтики

На прошлой неделе в Калуге вновь пополз склон у музея космонавтики. К набережной осыпалось большое количество грунта, он попал на тротуар и проезжую часть.

А вверху оголились строительные конструкции. Поползет ли дальше склон, пока остается только гадать. Проход к месту происшествия закрыт нескольким сигнальными лентами. Но это не останавливает подростков.

Вечером в субботу, 1 апреля, городская служба спасения опубликовала фото школьников, которые ходят на месте оползня.

- Ходить возле ракеты на склоне опасно, предупреждают спасатели.

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