В Калуге подростки устроили опасные игры на обвалившемся склоне у музея космонавтики
На прошлой неделе в Калуге вновь пополз склон у музея космонавтики. К набережной осыпалось большое количество грунта, он попал на тротуар и проезжую часть.
А вверху оголились строительные конструкции. Поползет ли дальше склон, пока остается только гадать. Проход к месту происшествия закрыт нескольким сигнальными лентами. Но это не останавливает подростков.
Вечером в субботу, 1 апреля, городская служба спасения опубликовала фото школьников, которые ходят на месте оползня.
- Ходить возле ракеты на склоне опасно, предупреждают спасатели.
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