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Автобус с детьми из Калужской области попал в ДТП

Дмитрий Ивьев , Фото: ОГИБДД Брянска.
Опубликовано: 02.04.2023 07:22 0 985
Автобус с детьми из Калужской области попал в ДТП

Утром в субботу, 1 апреля, на улице Литеной в Брянске калужский автобус врезался в «Ладу».

По предварительным данным полиции, 32-летний водитель автобуса не соблюдал дистанцию. К счастью, обошлось без пострадавших. В салоне автобуса находились 49 человек из Людиново – 39 школьников и 10 взрослых, которые ехали в цирк. 

В брянском управлении ГИБДД сообщили, что водитель этого автобуса по пути из Людиново в Брянск дважды превысил скорость, чем нарушил правила перевозки детей. ему грозит штраф до 3000 рублей. Также на виновника аварии составлен протокол за несоблюдение дистанции.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ОГИБДД Брянска.
Опубликовано: 02.04.2023 07:22 0 985
Тэги: происшествие дтп дети
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