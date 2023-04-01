В Калуге стая бродячих собак напала на мужчину

В пятницу, 31 марта, в Калуге на улице Стекольной у дома №4 стая бродячих собак напала на мужчину. Жалобу он оставил на странице губернатора Калужской области Владислава Шапши.

По словам пострадавшего, он еле отбился от семи собак. Калужанин говорит, что животные там постоянно лежат на теплотрассе.

- В горуправу звонили, толку ноль, - говорит мужчина. - У вас, видимо, пока не укусят, вы шевелиться не будете.

На критику отреагировали в правительстве Калужской области.

- Мы уже направили ваш вопрос в горуправу, - говорится в комментарии чиновников, - завтра коллеги прокомментируют об отлове.

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