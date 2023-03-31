В Калуге начинается суд над женщиной, которая насмерть сбила пешехода на дамбе Яченского водохранилища

В пятницу, 31 марта, прокуратура Калужской области сообщила о направлении в суд уголовного дела о смертельном ДТП на дамбе Яченского водохранилища в Калуге.

В августе прошлого года 60-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа» проехала на красный сигнал светофора и сбила 32-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по переходу.

Пешеход умер в больнице.

Калужанке грозит до пяти лет лишения свободы.

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