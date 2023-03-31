В Калужской области обнаружили дыру в преисподнюю

В соцсетях на днях выложили фото глубокой ямы у деревни Фурсово на северной окраине села Ульяново Калужской области. Она расположена рядом с местным кладбищем, поэтому тут же получила название дыры в преисподнюю. В четверг, 30 марта, ситуацию прокомментировали в администрации Ульяновского района.

Чиновники пояснили, что засыпать яму не получится. Но не из-за чего-то мистического. Дыра находится на плотине, образовалась большая промоина.

Проезд к этому участку закрыли. Пешеходов также просят быть внимательнее, провал может увеличиться.

- Для устранения провала нужно переложить плиты, которые находятся под асфальтом и грунтом, - рассказали в администрации района. - Земля еще «играет», пропитана водой, поэтому тяжелая техника может усугубить ситуацию. Ждем благоприятных погодных условий для ремонта.

Ремонт станет возможен в апреле или мае в зависимости от погодных условий.

Подходы к провалу огородили.

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