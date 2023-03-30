В Козельске эвакуировали жителей с затопленных улиц

За последние сутки в Калужской области уровень воды в Оке поднялся на 38 сантиметров, а в Жиздре – на 57 сантиметров. В Козельске до опасных значений осталось 17 сантиметров, сообщили днем в четверг, 30 марта, в ГУ МЧС по Калужской области.

Накануне часть жителей Козельска с подтопленных улиц эвакуировали на лодках, сообщила глава местной администрации Елена Слабова.

В то же время в Угре и Протве вода начала спадать. За сутки снижение составило 3 и 4 сантиметра соответственно.

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