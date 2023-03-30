В Калуге тренеру грозит лишение свободы за падение 12-летней девочки с каната

В декабре прошлого года в Калуге в спортзале школы №14 на улице Московской 12-летняя девочка упала с каната и получила тяжелые травмы. В четверг, 30 марта, прокуратура Калужской области сообщила, что расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.

Ребенок получил травмы, когда находился на занятиях, которые организовал областной центр туризма, краеведения и экскурсий. Обвиняемой по делу проходит 39-летняя женщина.

- Педагог дала 12-летней девочке задание выполнить технический прием «навесная переправа – спуск по перилам», без верхней судейской страховки, осознавая, что технический прием выполняется при подъеме на высоту, его неправильное выполнение может повлечь последствия в виде причинения вреда здоровью, - прокомментировали в прокуратуре.

Преподавателю грозит до года лишения свободы.

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