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В Калуге гранату и тротиловые шашки обезвредили на улице Тульской

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 29.03.2023 15:39 0 954
В Калуге гранату и тротиловые шашки обезвредили на улице Тульской

В среду, 29 марта, ГУ МЧС по Калужской области сообщило, что на улице Тульской в Калуге обезвредили опасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Были найдены ручная граната, три тротиловые шашки, запал к гранате и электродетонатор.

Спасатели просят при обнаружении опасных предметов обращаться в полицию или по общему номеру 112.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 29.03.2023 15:39 0 954
Тэги: происшествие мчс
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