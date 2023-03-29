В Калуге гранату и тротиловые шашки обезвредили на улице Тульской

В среду, 29 марта, ГУ МЧС по Калужской области сообщило, что на улице Тульской в Калуге обезвредили опасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Были найдены ручная граната, три тротиловые шашки, запал к гранате и электродетонатор.

Спасатели просят при обнаружении опасных предметов обращаться в полицию или по общему номеру 112.

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