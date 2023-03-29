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В Козельске затопило четыре улицы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.03.2023 14:43 0 421
В Козельске затопило четыре улицы

В Козельске из-за подъема воды в реке Жиздра затопило четыре улицы. Подробности в среду, 29 марта, сообщила глава местной администрации Елена Слабова.

- За последние два дня резко поднялся уровень реки Жиздра, из-за этого на сегодняшний день в Козельске оказались частично подтоплены улицы Достоевского и Щербакова, наполовину – Колхозная, полностью – улица Большое Заречье, - рассказала она. - Жителям пострадавших от паводка домов предлагаем эвакуироваться, но пока согласилась на временный переезд к родственникам лишь одна пенсионерка.

По словам Слабовой, начал снижаться уровень воды в малых реках. Вода ушла с улиц Кутузова и Старая Казачья.

Ранее МЧС опубликовало предупреждение об опасном уровне в Жиздре.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 29.03.2023 14:43 0 421
Тэги: происшествие паводок мчс
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