В Калужской области 63-летний водитель «Нивы» пострадал в столкновении с «Газелью»

Около 13:50 во вторник, 28 марта, на трассе М3 «Украина» рядом с Бабынино «Нива» столкнулась с грузовой «Газелью». Подробности об этом происшествии нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 63-летний водитель «Нивы» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Газель».

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник аварии. Его доставили в районную больницу.

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