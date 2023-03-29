В Калуге затонувший ресторан унесло от берега

В прошлом году в Калуге частично затонул плавучий ресторан, находившийся у правого берега Оки в районе Воробьевской переправы. Появлялась информация, что заведение могут восстановить, однако за год никакие работы не проводились.

А во вторник, 28 марта, наш читатель в телеграме сообщил, что баржу с рестораном унесло от берега.

За предыдущие сутки уровень воды в Оке поднялся почти на метр. Из-за дождя в среду вода продолжает прибывать.

Фото сделаны утром 29 марта.

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