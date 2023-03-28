В Калужской области из-за паводка затопило отель

В поселке Полотняный Завод Дзержинского района наблюдается рекордный подъем реки Суходрев.

Вода добралась до отеля «ГончаровЪ», расположенного рядом с берегом.

- Затопило наш отель. Половодье в Полотняном Заводе бывает каждый год, но в этом году рекорд подъема воды, - рассказал во вторник, 28 марта, директор отеля Виталий Плотко. - Затопило первый этаж отеля, поэтому ближайшую неделю он работать не будет. Ресторация работает штатно, здание кафе находится намного выше затопления.

Ранее сообщалось, что в Полотняном Заводе вода залила несколько улиц.

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