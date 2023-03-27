В Калуге сообщили о новых подтоплениях из-за паводка

Днем в понедельник, 27 марта, городская управа опубликовала данные о паводке на территории Калуги.

В списке населенных пунктов, где затопило дорогу, появилась деревня Лобаново в северной части города. Она находится между реками Яченка и Жерелка.

В остальном список не поменялся: Доможирово, Груздово, улица Михайловской и дорога в деревне Лихун.

На Терепецком проезде подтоплены восемь домов, ведется откачка воды.

В деревне Шопино подтопило дворы и дома на улице Молодежной.

Подтопления наблюдаются в садовых товариществах Конструктор, Родник, Заречное и Ока.

Пик паводка в Калуге ожидается 29 марта.

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