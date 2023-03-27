Два жителя Калужской области умерли во сне

Как мы уже рассказывали, 26 марта в деревне Лошиха Мещовского района женщина заметила дым, шедший из жилого дома. Она вызвала спасателей.

В доме нашли тела двоих мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», сообщили в понедельник в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Согласно предварительным данным, мужчины скончались от отравления угарным газом во сне, - рассказали в СК. - Следствие рассматривает различные версии произошедшего, в том числе нарушение правил пожарной безопасности при обращении с печным отоплением. Один из погибших проживал в указанном доме, второй, как полагает следствие, пришел к нему погостить.

Сейчас ведется расследование.

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