В Калуге водитель «Тойоты» врезался в столб

Около 22:40 в воскресенье, 26 марта, у дома №47 по улице Степана Разина автомобиль «Тойота Селика» врезался в столб.

Как рассказали нам в управлении ГИБДД по Калужской области, 19-летний водитель ехал со стороны улицы Никитина в сторону площади Победы и не справился с управлением.

Пострадал сам автомобилист. Госпитализация ему не понадобилась.

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